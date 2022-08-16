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- Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
- 16.08.2022 - 13:19
- Güncelleme : 16.08.2022 - 13:19
Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiaytları araştırılmaya devam ediliyor.
Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.
Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 952,33 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 941,79 TL, satışı ise 948.05 TL oldu.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 750,30 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 749,42 TL'den alınıyor ve 749,58 TL'den satılıyor.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?
Önceki gün kapanışını 679,61 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 569,16 TL, satışı 680,71 TL oldu.