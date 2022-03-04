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- Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'ya girmeyeceğini söyledi
Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'ya girmeyeceğini söyledi
Rusya'nın askeri operasyonunda askerlerinin bulunmadığını açıklayan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, operasyonda yer almayacaklarının altını çizdi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 15:11
Rusya'nın başlattığı askeri harekatla birlikte Ukrayna'da ortaya çıkan savaşın 9'uncu günü de oldukça hareketli geçiyor.
Savaşın 4'üncü gününde Belarus'tan füze fırlatan Rus birlikleri, Ukrayna'nın içerisinde gün geçtikçe başkent Kiev'e yaklaşıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, komşu ülkelerle bir sorunu olmadığını ifade ederken, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko da Ukrayna'daki savaşa ilişkin konumunu açıkladı.
BELARUS ASKERİ, UKRAYNA'YA GİRMEYECEK
Ukrayna'ya Rusya'ya destek vermek amacıyla hiçbir şekilde asker yollamadıklarını belirten Lukaşonko, askeri operasyonda kendi askerlerinin Ukrayna sınırının ötesine geçmeyeceğini dile getirdi.