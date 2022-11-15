Macron’dan Türkiye’ye mesaj: Çalışmaya devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın, Ukrayna tahılının ihracatının aksamadan devam etmesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninden sonra liderlerle birlikte "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

Macron ile ayaküstü görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan hemen önce salonda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'un görüşmesi objektiflere yansıdı.

“Daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız”

Daha sonra oturuma geçen Erdoğan, dünya liderlerini uyardı.

Artan talep, tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ham madde sıkıntılarının dünyayı yüksek enflasyonla karşı karşıya bıraktığını dile getiren Erdoğan, “Mevcutta dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Keza, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız.” dedi.

Macron’dan mesaj var

Aynı oturumda yer alan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Macron, Erdoğan ile fotoğrafını paylaştığı mesajında, “Ukrayna'daki savaş, dünyada kıtlık riskinin artmasına yol açıyor oluyor.” ifadelerini kullandı.

"Birlikte çalışacağız"

İHA’nın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna tahılının ihracatının aksamadan devam etmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.