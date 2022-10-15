Bartın'daki maden patlaması sırasında işçi olarak çalışan Mustafa Çelik'ten haber alınamıyor. Hüzünlü oğlu ise, "Babam neredeyse çıkartın lütfen" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında korkunç bir facia yaşandı.

Maden ocağındaki patlama 28 cana mal olurken, olay yerinde kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İçeride kalan 15 işçi için çalışmalar aralıksız devam ederken, işçi yakınları olay yerinde beklemeye başladı.

Acılı ailelerin feryatları yükselirken, işçi babası Mustafa Çelik'ten haber alamayan Furkan isimli genç, yardım çağrısında bulundu.

"Babam neredeyse çıkartın lütfen"

Mikrofonun yöneltildiği Furkan, "Babam neredeyse çıkartın lütfen. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kardeşlerimin adı Muhammet Enes birisi de Hüseyin Talha. Babamı en son dünden önce gördüm." ifadelerini kullandı.

"Mustafa'yı bulamıyoruz"

Furkan'ın yanında bulunan anneannesi ise, damadının çok iyi biri olduğunu belirterek. "Hepsi çıkmış diyorlar bizim Mustafa'yı bulamıyoruz. Bir arkadaşı var yanında o menfaat etmiş bizim ki yok. Ailesi perişan durumda. Öyle iyiydi ki Mustafa, emsali bulunmaz." şeklinde konuştu.

Maden işçisinin oğlundan yardım talebi VİDEO