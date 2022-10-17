Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın'da maden sahasındaki patlamanın ardından şehit olan 41 işçinin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...