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- Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın'da maden sahasındaki patlamanın ardından şehit olan 41 işçinin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağını açıkladı.
- 17.10.2022 - 12:27
- Güncelleme : 17.10.2022 - 12:28
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız." dedi.
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