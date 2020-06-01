İstanbul Sultanbeyli'de bir mahalleye dadanan hırsızlar, vatandaşı isyan ettirdi. Geceleri gözlerine uyku girmeyen mahalle sakinleri, sokak sokak hırsızları arıyor.

Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların üç gündür kabusu haline gelen hırsızlar, isyan ettirdi. Üç gündür evlere ve bahçelere girmeye çalışan iki hırsız, mahalle sakinlerini görünce kaçıyor.

Bu durumun bir an önce son bulmasını isteyen mahalle sakinleri ise kadınıyla erkeğiyle gündüz gece nöbet tutuyor.

HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN WHATSAPP GRUBU BİLE KURDULAR

Ellerinde kazma kürekle bekleyen vatandaşlara mahalle gençleri motosikletleriyle destek verirken, iki köpek sahibi bir kişi de köpekleriyle hırsız avında.

Öte yandan mahalle sakinleri, hırsızları bir an önce yakalamak için kendi aralarında whatsaap grubu kurdu. Whatsapp grubundan haberleşen mahalle sakinleri, sokaklara dökülerek didik didik hırsızları aradı. Kazma, kürek ve köpeklerle aranan hırsızları, motosikletli gençler de motosikletleri ile mahallede gezerek aradı.

Mahalleli üç gündür küreklerle hırsız nöbetinde- İZLE

"HIRSIZ, GİDERKEN GÖREN KİŞİLERE BİR DAHA GELECEĞİM DİYORMUŞ"

3 gündür hırsızı aradıklarını belirten bir mahalle sakini, "Hırsız bir de arsız çıktı. Giderken gören kişilere bir daha geleceğim diyormuş. Bugün 22.30 da geldi mahalleye, gören kişilere de 'Yine geleceğiz' diyerek gidiyor. Artık bizde yakalayana kadar buradayız.” diye konuştu.

Mahalleli olarak 3 gecedir nöbet tuttuklarını belirtten diğer bir mahalleli, "Burada 3 gündür nöbetteyiz. Mahallemizin gençleri olsun hepimiz toplanıyoruz. Bekliyoruz burada bakalım, 'Bir daha geleceğim' demiş. Akşam da buradan kaçarken görmüşler. Toplamda 2 kişiler, bu akşam 1 kişi kaçmış.” diye konuştu.