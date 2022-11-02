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    Mahir Ünal görevi Özlem Zengin'e devretti

    Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevini Özlem Zengin'e devretti.
    • 02.11.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 15:49
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    Mahir Ünal görevi Özlem Zengin'e devretti

    AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

    AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın kapalı oturumunda, Ünal'ın görevden affını istemesiyle boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliğine, AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin seçildi.

    Görevini devretti

    Daha sonra makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti.

    Mahir Ünal görevi Özlem Zengin e devretti #1

    Mahir Ünal görevi Özlem Zengin e devretti #2

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