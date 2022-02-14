Mahir Ünal'dan zam açıklaması

Uluslararası piyasalardan gelen zamların bir süredir halka yansıtılmaya başlandığını söyleyen Mahir Ünal, 'Bu zamları devlet yapmıyor' dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında zamlara ilişkin açıklama yaptı.

Uzun süredir uluslararası piyasalarda zam olduğunu söyleyen Mahir Ünal, bir süredir elektrik ve doğalgazda sübvanseye gittiklerini söyledi.

tv100 canlı yayınında Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Ünal, asgari ücretteki ani artışın nedeninin de bu olduğunu belirtti.

"BU ZAMLARI DEVLET YAPMIYOR"

Sorunların küresel ekonomik daralma kaynaklı olduğuna dikkat çeken Ünal, "Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık? Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiper enflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi?" dedi.