Mahkeme, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a edilen hakareti görmezden geldi

İstanbul Anadolu Adliyesi 58.Asliye Ceza Mahkemesi, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın uğradığı hakaretler sonrası yapmış olduğu şikayet sonrası şaşırtıcı bir karara imza attı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 58.Asliye Ceza Mahkemesi, siyasi saiklerle hareket ederek AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan hakkında "yalloz" ve "köpek gibi havlayan" şeklindeki ifadeleri hakaret saymadı.

Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi bir de üzerine "iltifatmış" gibi güzelleme yaptı.

Ravza Kavakcı Kan, söz konusu karara ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak karara tepki gösterdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ RAVZA KAVAKCI KAN'IN KARARA TEPKİSİ

Kavakcı Kan'ın Twitter hesabından yaptığı dikkat çeken açıklama şöyle:

"Özellikle siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiğine gönülden inanan bir insan olarak birçok vesile ile eleştirinin başımın üzerinde yeri olduğunu ama iftira, yalan ve hakarete karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimi ifade etmiştim.

Hakimin bir insana, hem de bir hemcinsine yapılmış olan bu açık ve çirkin hakaretleri neredeyse iltifatmış gibi değerlendirmesi, bir insanı hayvana benzetmenin hakaret olarak görülmesinin hayvana hakaret olacağını ifade etmesinin arkasındaki motivasyon ne olabilir?

"İNSAN ONURUNU ÇİĞNEYEN BU KARAR, İNSANI TEKRAR HAKARETE UĞRATIYOR"

Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor.

Yapılan hakaretin içeriğini ayrıca yazarak değil, mahkeme kararındaki kısmının görüntüsünü üzülerek ekte tekrar paylaşıyorum. Bu karara karşı her türlü hukuki mücadeleye avukatlarımla birlikte sonuna kadar devam edeceğimizi tekraren kamuoyu ile paylaşmak isterim."



