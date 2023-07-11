Mahkeme, Merdan Yanardağ iddianamesini reddetti PKK terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından reddedildi.

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PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında başlayan yargı süreci devam diyor.

Bu kapsamda savcılık "terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından iddianame hazırladı.

Mahkeme, iddianameyi reddetti

Savcılığın hazırladığı iddianame mahkeme heyeti tarafından incelenerek sonuç açıklandı.

Bu kapsamda mahkeme söz konusu iddianameyi reddetti.

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Yanardağ'ın tutuklanma süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "Suçu ve suçluyu övme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ, gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.