Mahkumlara af çıkacak mı? Erken tahliye söz konusu olabilir!

Af düzenlemesi konusu gündemde yerini aldı. Peki mahkumlara af çıkacak mı? Erken tahliye söz konusu olacak mı?

Pek çok vatandaş "Af mı çıkacak?" sorusunu merak ediyor. Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen olası infaz düzenlemesi bu soruları da sordurmaya başladı. Söz konusu düzenleme eğer yasalaşırsa açık cezaevinde bulunan 120 bin mahkum için werken tahliye yolu açılmış olacak. Peki af çıkacak mı?

Mahkumlara af çıkacak mı?

Söz konusu düzenleme aslında genel affı ifade etmiyor. Özellikle pandemi sebebiyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmişti. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış oldu. Eğer sözü edilen infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilmiş olacaklar. Bu sayede izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan faydalanmış olacak.

İzin süresinin dolmasının sonrasında 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünümesi sebebiyle “infaz iyileştirilmesi” sesli olarak konuşulmaya başlandı. Gerçekleştirilecek yasal bir düzenlemeyle “infaz iyileştirmesi” yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde tekrardan suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilmiş olacak.