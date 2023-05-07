Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta okullar tatil edilecek Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken, yapılacak seçimlerin ertesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine ve öğretmenlerin idari izinli sayılmasına karar verildi.

ensonhaber.com

Türkiye, heyecan dolu bir haftaya hazırlanıyor.

Tarihin en önemli seçimleri için oy kullanmaya tam 7 gün kaldı.

Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs tarihinde sandığa giderek, Türkiye'nin kaderinin belirleyecek.

Öğretmenler de sandık görevlisi olacak

Oy kullanma işlemi, 81 ilde okullarda yapılacak. Bu süreçte öğretmenler de sandıkta görev alacak.

Ardından oy kullanacak olan vatandaşlar, uzun saatler sandıkların açılmasını, sayılmasını ve sonuçlanmasını takip edecek.

Bu kapsamda 15 Mayıs günü için okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasındaydı.

"Eğitime 1 gün ara vereceğiz"

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den beklenen açıklama geldi.

Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerini kullandı.