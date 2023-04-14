Mahmut Özer açıkladı! 24 Nisan'da Hatay ve Adıyaman'da tüm okullar açılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yaptığı açıklamalarda ara tatilinin ardından Adıyaman ve Hatay'da bulunan tüm okulların da açılacağını duyurdu.

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor...

Yıkıcı depremlerin ardından 2 ay kadar kısa bir süre geçti.

İlk etapta can kurtarmak daha sonra geçici barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi öncelik sırasına göre ilerleyen çalışmalar art arda hayata geçiriliyor.

Afet bölgelerinde devlet millet el ele yürütülen projeler kapsamında yeni yaşam alanları inşaa edildi.

Bu kapsamda en çok üzerinde durulan konular sağlık ve eğitim oldu.

Afet bölgelerine sahra hastanelerinin yanı sıra kalıcı konutların da temelleri atıldı.

Özer Ordu'da açıklama yaptı

Eğitim ise kısa bir süre çadır kentler de devam ederken kademeli olarak açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da ara tatillere ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bir yeni haberi duyurdu.

24 Nisan'da tüm illerde eğitim başlıyor

Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: