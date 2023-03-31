Mahmut Özer açıkladı! 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Başvurular 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.

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Türkiye yaşanan felaketlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Büyük coğrafyaya yayılan depremlerin ardından 11 il hasar gördü.

Hasar gören kentlerin kalkınması için devlet tüm imkanlarını seferber ediyor.

Yaşanan depremlerin ardından öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması adına afet bölgelerinde çadır okullarla eğitim verildi.

Yapılan çalışmalara yeni müjdeler de ekleniyor.

3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir haberi duyurdu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Özer, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

"Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: