Mahmut Özer açıkladı! Okullarda rehber öğretmen zorunlu olacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olmasının zorunlu olacağını duyurdu.

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Türkiye’nin sorunların biri daha nihayete erdirilmek üzere...

Geçtiğimiz günlerde Türkiye tarihi anlara tanıklık etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 103 branşta 45 bin öğretmenin ataması yapıldı.

Tek seferde en yüksek sayıda yapılan 45 bin öğretmenin atamasıyla tarihi anlar yaşandı.

Bir diğer yenden yeni müjdeler gelmeye devam ediyor.

Bakan Özer müjde verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir haberi duyurdu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Özer, 100 öğrencisi sayısını geçen ger okulda Rehber Öğretmen bulundurulmasının zorunlu olacağını duyurdu.

"Bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak"