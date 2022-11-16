Mahmut Özer: Arzu Öğretmen ve kızının adı okullarımızda yaşatılacak

Taksim'de hain teröristler tarafından planlanan bombalı saldırıda kızı Yağmur Uçar ile birlikte hayatını kaybeden Arzu Özsoy'un ailesi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ziyaret edildi.

Taksim'deki hain terör saldırısının acısı hale taze...

Türkiye, İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemiyle sarsıldı.

13 Kasım akşamı yaşanan bomba saldırısında 3 aileden 6 kişi hayatını kaybetti

81 kişi de yaralandı.

Kimlikleri tespit edilen vatandaşların cenazeleri gözyaşları eşliğinde kalktı.

Mahmut Özer'den taziye ziyareti

Olayda öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özsoy'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Özer, baba Mehmet Özsoy ve anne Neşe Özsoy'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Bakan Özer'den terör saldırısında ölen Arzu öğretmenin ailesine ziyaret VİDEO



Şehit öğretmen ve kızının adı okullarda yaşatılacak

Özsoy ve kızı için yapılan duaya katılan Bakan Özer, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bütün dünya terörün karanlık yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Kendini ülkemizin yarınlarına adayan eğitim neferlerimizden biri olan Arzu Öğretmenimizi ve gencecik evladı, öğrencimiz Yağmur'u bu saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenimiz ve yavrumuzun adını bir vefa olarak okullarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Öğretmenimiz Arzu Özsoy'un ismini Düğmeciler Anaokulu, Yağmur'un adını ise öğrencisi olduğu Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vererek yaşatacağız. Hain saldırıda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Milletimize sabırlar diliyorum." dedi.

"Hayalleri için derslerine çok çalışırdı"

Neşe Özsoy ise Yağmur'un üniversite hayalleri için derslerine çok çalıştığını, Arzu Özsoy'un da öğretmenlik mesleğini severek yaptığını söyleyip, isimlerinin okullara verilecek olması dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

"Daha anlamlı bir hediye olamazdı"

Arzu Özsoy'un kendisi gibi öğretmen olan teyzesi Ayşegül Bülbüloğlu da, "Bize bundan daha anlamlı bir hediye olamazdı. Arzu, mesleğini çok seviyordu. Allah razı olsun." diye konuştu.

DHA'nın aktarımına göre; ziyarette Bakan Özer'e Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti.