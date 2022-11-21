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    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış'ta okullar tatil

    Gaziantep'te saldırı noktasını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Özer, Karkamış'ta bütün okulların tatil edileceği bilgisini paylaştı.
    • 21.11.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:28
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    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış'ta okullar tatil

    Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

    Roketli saldırı sonrasında 2 vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Bakanlar saldırı noktasında

    Saldırı noktasına giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış'ta terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bölgedeki okullar tatil edildi

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "Acılıyız. 2 şehidimiz var. 10'a yakın yaralımız var. Okula terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Ayşenur Alkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bu hafta Karkamış’ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız." dedi.

    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış ta okullar tatil #1

    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış ta okullar tatil #2

    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış ta okullar tatil #3

    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış ta okullar tatil #4

    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış ta okullar tatil #5

    Mahmut Özer: Bu hafta Karkamış ta okullar tatil #6


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