Mahmut Özer paylaştı! 58 bin 579 depremzede öğrenci geri dönü Milli Eğitim Bakanı Özer, iyileştirme çalışmalarının ardından deprem bölgesine dönen öğrencilerin sayısını açıkladı. En fazla dönüş 18 bin 559 ile Kahramanmaraş'ta.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 11 il adeta enkaza döndü.

Yıkılan binlerce bina 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Bu süreçte depremzedeler farklı kentlerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi. Devlet çok geçmeden kira ve eşya desteği vererek barınma koşullarını oluşturdu.

Kimi depremzedeler ise bölgedeki çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Deprem bölgesinde dönüşler başladı

En büyük mücadele ise eğitim alanında verildi.

Yıkılan ve hasar alan okullarda okuyan öğrenciler, nakillerini başka illerdeki okullara aldırdı.

İyileştirme çalışmalarıyla birlikte ise geri dönüşler başladı.

Konuya ilişkin paylaşım Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Bakan Özer, son durumu şu ifadelerle açıkladı:

"Okullarına geri dönenlerin sayısı 58 bin 597’ye yükseldi"

Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında nakillerini başka illere aldıran öğrencilerimizden okullarına geri dönenlerin sayısı, 58 bin 597’ye yükseldi.



Şehirlerimizdeki yaşam, çocuklarımızın okullarıyla buluşmasıyla, eğitimin iyileştirici gücüyle çok daha iyi hale geliyor.

Paylaşıma göre illerdeki nakil dağılımı şöyle: