DHA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin sosyal medya hesabından videolar yayınlıyor.

Dün ise yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki eğitim sistemini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “Bakın Türkiye'de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında. Bu ülkede evini geçindirmek için eğitimden koparılan çocuklar var." şeklinde eleştiri yöneltti.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den de yanıt geldi.

Seçim çalışmalarını Ordu’da sürdüren Özer, partililere hitabında yapılan eleştirilere değindi.

Kılıçdaroğlu’nun köy okullarını açacağını söylediğini ifade eden Bakan Özer, şöyle tepki gösterdi:

Ne vadediyor. Eğitimle ilgili bizim yaptıklarımızı, ‘yapacağız’ diyor. Diyorlar ki; ‘Köy okullarını açacağız.’ Biz şu anda 2022 yılında, 3 bin 155 tane köy okulunu zaten açtık. Ordu’nun tüm köy okullarını da mayıs ayının sonuna kadar açacağız. ‘Liseyi 3 yıla indireceğiz’ diyorlar. Liseyi de 3 yıla indirdiğiniz zaman 85 bin öğretmen açığı ortaya çıkıyor. Liselerde önümüzdeki 10 yıl içerisinde öğretmen ihtiyacı kalmıyor. Nereye atama yapacaksın? ‘Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz’ diyorlar. 5 yaştaki okullaşma oranının ne olduğunun farkında değil. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99,9’a çıktı. 5 yaşta artık eğitim sorunu kalmadı.



Hatta biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okul öncesi eğitimlerde ücretsiz yemek veriyoruz. Dün bir siyasi lider eğitimle ilgili video paylaştı. Hayretler içerisinde baktım. ‘Türkiye’de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında’ diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim. Zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimli kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplamda 94 bin 984’tür. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu bir yalandır.