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    Mahmut Tanal, kadınlara regl izni için kanun teklifi verdi

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kadın işçi ve kadın memurlara regl izni verilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlayarak, TBMM Başkanlığı’na sundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:01
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    Mahmut Tanal, kadınlara regl izni için kanun teklifi verdi

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırladı.

    Teklife göre kadın memur ve kadın işçiler, regl başlangıç tarihinden itibaren ayda bir iş günü izinli sayılacak.

    İkinci günkü izin ise talep halinde işveren ya da kurum tarafından verilebilecek.

    CHP'li Mahmut Tanal hazırladı

    CHP’li Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, kadın hakları mücadelesinin tarihçesi hatırlatıldı.

    Regl döneminin pek çok kadının ağır geçirdiği bir süreç olduğuna vurgu yapılan gerekçede, regl izninin önemine dikkat çekildi.

    Mahmut Tanal, kadınlara regl izni için kanun teklifi verdi #1

    "Temel bir insan hakkı olarak görülmeli"

    Regl izni uygulamasının, çalışanları biyolojik ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına adapte eden bir uygulama olduğunun belirtildiği gerekçede, "Özellikle şiddetli ağrılı regl ya da polikistik over sendromu gibi rahatsızlıkları olan çalışan kadınlar için regl döneminde çekilen ağrı, çalışmayı ya da günlük hayata katılmayı imkânsız hale getiren bir seviyeye ulaştırmaktadır. Bu bakımdan regl izni, hem sağlık hakkı bakımından hem de regl konusunun iş/çalışma hayatında da normalleştirmesi bakımından örnek bir uygulamadır. Regl izni, tıpkı yaşam hakkı gibi temel bir insan hakkı olarak görülmeli ve uygulanmalıdır." denildi.

    Teklifte dünyadaki örnekleri verildi

    Regl izninin ilk olarak Japonya’da ortaya çıktığının aktarıldığı gerekçede, söz konusu izin uygulamasının İtalya, Çin ve Tayvan gibi ülkelerde sürdürüldüğü dile getirildi.

    Mahmut Tanal, kadınlara regl izni için kanun teklifi verdi #2


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