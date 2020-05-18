Makedonya’da yaşayan çift Türkiye’den yardım istedi

Makedonya’da koronaya yakalanan ve tedavi şartlarının yeterli olmadığını ifade eden Cüneyt Aktaş, hastanede kaydettiği videoda endişeli olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de tedavi olmak istiyoruz" dedi.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile 10 ve 11 yaşlarındaki çocukları, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu.

TÜM AİLENİN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Çift ve çocukları için yapılan testler pozitif çıktı.

Akciğerinde rahatsızlık bulunan ve tansiyon hastası olan Cüneyt Aktaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle tekrar hastaneye başvurdu.

2 gündür hastanede tedavi altında tutulan baba Aktaş, duyduğu endişeyi dile getirebilmek adına cep telefonuyla video çekti.

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"LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Cüneyt Aktaş’ın eşi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eşimin durumu ağırlaşmaya başladı. Hastanede yatıyor ve bir akciğer filmi dahi çekilmemiş. Evde çocuklarımla durumumuzun ağırlaşmasından korkuyoruz, lütfen sesimizi duyun.” diyerek Türkiye’den yardım istedi.