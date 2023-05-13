Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin makam aracı artık Togg Türkiye’nin ilk Yerli ve Milli otomobili TOGG Malatya Büyükşehir Belediyesi makam aracı oldu.

İHA

Togg teslimatları devam ediyor...

2017 yılında Yerli ve Milli aracın yapılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından sipariş veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte belediyeler arasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilk aracını teslim aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın makam aracı olarak kullanacağı TOGG, Başkan Gürkan tarafından teslim alındı.

"Türkiye’nin oyun kuran bir devlet"

TOGG’u teslim alan ve sürüş deneyimini yaşayan Başkan Gürkan, Türkiye Yüzyılı için yerli ve milli bir araç olan TOGG’un farklı bir sürüş keyfi verdiğini belirtti. Başkan Gürkan, yapılan teknolojik hamlelerle birlikte yerli ve milli markaların Türkiye’nin oyun kuran bir devlet haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

"Allah hayırlı etsin"

Yerli ve Milli aracın kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Yerli ve Milli aracımızın olması bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Bu tasarımı yapan Türk mühendis ve teknik elemanlarımıza bu vizyonu Türk mühendis ve teknik elemanlarına gösteren Cumhurbaşkanımıza bu vizyonu yerine getiren müteşebbis iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.

İnşallah yerli ve milli aracımız TOGG’a bundan sonra Türkiye’nin ve Malatya’nın yollarında kazasız belasız seyirler temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bu aracımızı Büyükşehir Belediyesi makam aracı olarak kullanacağız. Huzurlu bir şekilde Malatya’mıza ve insanımıza hizmette kullanmak nasıp olur inşallah." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenen Yerli ve Milli aracımız TOGG’a ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.