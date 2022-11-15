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    Malatya'da 4 buçuk metrelik Atatürk maskı yapıldı

    Kentin seyir terası projesine yedi ton çamur kullanılarak 4,5 metre yüksekliğindeki Atatürk maskının sonuna gelindi.
    • 15.11.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:57
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    Malatya'da 4 buçuk metrelik Atatürk maskı yapıldı

    Malatya'nın Arapgir ilçesinde, Türkiye’nin en büyük Atatürk maskı yapıldı.

    Polyester kalıp tekniği kullanılarak yapımı büyük oranda tamamlanan maskın sonuna gelindi.

    Yapılmaya üç ay önce başlanan Türkiye’nin en büyük Atatürk maskında sona gelindi.

    Yedi ton çamur kullanıldı

    Kuluncak Belediyesi'nin talebi üzerine Heykeltıraş Furkan Ekici ile birlikte dört kişilik bir ekibin aylar süren çalışmaları sonrasında, aralık ayı ortalarında tamamlanması planlanan mask için yedi ton çamur kullanıldı.

    Malatya da 4 buçuk metrelik Atatürk maskı yapıldı #1

    Üç ay süren bir çalışma

    Türkiye’de bugüne kadar bir benzeri yapılmayan dört buçuk metrelik mask için son rötuşların yapıldığını kaydeden Heykeltıraş Furkan Ekici, "Kuluncak Belediyesi'nin seyir terası projesi talebi üzerine polyester kalıp tekniği kullanılarak Atatürk’ün 4,5 metre yüksekliğinde maskını yapıyoruz. Dört kişilik bir ekiple üç ay süren bir çalışma ile sona yaklaştık. Tahmini olarak 15 veya 20 gün içerisinde maskı tamamlayarak talep edilen yerine montelemeyi hedefliyoruz." dedi.

    Malatya da 4 buçuk metrelik Atatürk maskı yapıldı #2

    "Dört buçuk metre yüksekliğinde yapılan ilk mask"

    İHA'nın haberine göre, Maskın, polyester kalıp tekniği kullanılarak yapılan ülkenin tek Atatürk çalışması olduğuna dikkat çeken Ekici, "Birden çok aşaması var. Demir iskele kurduktan sonra yedi ton çamur kullanarak, kalıp ve ayrı yerlerini belirleyerek yirmi parçadan polyesterden kalıbı aldık. Bugün dördüncü kat dökümünü yaptık. Demir ve betondan yapılmış biri İzmir, diğeri Antalya’da olan masklar var. Polyester kalıp tekniği kullanılarak dört buçuk metre yüksekliğinde yapılan ilk mask diye biliyorum." diye konuştu.

    Malatya da 4 buçuk metrelik Atatürk maskı yapıldı #3

    Malatya da 4 buçuk metrelik Atatürk maskı yapıldı #4


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