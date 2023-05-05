DHA
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımına neden olmuştu..
Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da da çok sayıda bina yıkıldı, çok sayıda bina ağır hasar aldı..
4 katlı bina çöktü
Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü.
1 kişi aranıyor
İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.