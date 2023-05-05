DHA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımına neden olmuştu..

Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da da çok sayıda yıkıldı, çok sayıda bina ağır aldı..

4 katlı bina çöktü

Malatya'da, Kırçuval Mahallesinde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü.

1 kişi aranıyor

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama- kurtarma çalışması başlattı.

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı #1
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı #2
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı #3
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı #4
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı #5
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı #6