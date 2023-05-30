Malatya'da 8 bin 799 afet konutu yükseliyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu kentte Toplu Konut İdaresince yapılacak 8 bin 799 konutun inşası devam ediyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4 ay geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından afetin yaralarını sarmak için devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Afetin ilk gününden itibaren afetzede vatandaşlardan bir sene istenmesiyle barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin ardından evleri yıkılan ve hasar gören depremzedeler için başlanılan afet konutlarında ise sona gelinmeye başlandı.

Kaba inşaat tamamlandı

Asrın felaketinden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

Mart ayında temellerin atıldığı bölgede 6 etapta yapılacak 8 bin 799 konutun bir kısmının kaba inşaatı tamamlandı.

"Örnek dairemizi hazırlıyoruz"

Şantiye şefi inşaat mühendisi Suat Sezen, afet konutlarının yapımını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Depremin ardından bulundukları bölgede temel çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Sezen, sorumluluk alanlarında 3 etap halinde 3+1 büyüklüğünde 736 konut yapacaklarını ifade etti.

Sezen, şöyle konuştu:

Şu an 16 temelimiz dökülmüş durumda, iki binamızın da kaba inşaat tamamlandı. Bir yandan temelleri döküyor, bir yandan da diğer imalatlarımızı devam ediyoruz. Konutları bir an önce yetiştirmeye çalışacağız.



İnşallah ocak ayında çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Eylül ayı itibarıyla tüm kaba inşaatımızı bitirmiş olacağız. Şu an kaba inşaatı tamamlanan blokta örnek dairemizi hazırlıyoruz. Örnek dairenin iç imalatlarını yapıyoruz ve bunu diğer biten bloklarımıza uygulayacağız.

"Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Yaptıkları binaların çok sağlam olduğunu dile getiren Sezen, sözlerine şöyle devam etti: