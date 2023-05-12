Malatya'da deprem konutları yükseliyor: Çalışmalar aralıksız sürüyor 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kalıcı konutlar için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. 599 deprem konutu ile 513 sosyal konutun ise yıl sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

İHA

Türkiye, 6 Şubat sabahına deprem felaketiyle uyandı.

11 şehrimizi birden etkileyen depremler binlerce canımıza mezar oldu.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Malatya'da da yaralar sarılıyor.

Depremzedelerin barınma sorununun çözülmesi için kent genelinde bir yandan geçici barınma merkezleri oluşturulurken diğer taraftan da kalıcı konutlar için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

599 deprem konutu ile 513 sosyal konutun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Battalgazi ilçesi Gelincik Tepesi mevkiinde yapımına devam edilen 599 deprem konutu ile 513 sosyal konutun ise yıl sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) idaresindeki personelin depremlerin hemen ardından yürütülen enkaz ve hasar tespit çalışmalarında özveri ile görev yaptığını kaydetti.

"Depremin akabinde gerekli arsa ve ihale çalışmalarına hemen başlandı"

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, “Depremin ilk gününden itibaren idaremiz personelimiz, gerek enkaz kaldırıma gerek hasar tespit çalışmalarında fedakarca çalıştı. Depremin hemen akabinde gerekli arsa ve ihale çalışmalarına ise idaremiz tarafından hemen başlandı. Bugün de Gelincik Tepesi bölgesindeyiz. Daha önce ihalesini yaptığımız 513 sosyal konutumuz ile 599 deprem konutumuz bölgede iç içe. Sosyal konutlarımız yaklaşık yüzde 40 seviyesinde 599 deprem konutlarımız da ise çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu itibariyle hem sosyal hem de deprem konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.” dedi.

"Yerinde dönüşümle 70 bin civarında evlerimizi yapacağız aynı zamanda 25 bin 600 de köy evlerimizi yapacağız"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, "Toplamda Malatya’da 11 bin 589 konutumuzun ihalesi gerçekleşti ve inşaatına başlanmış vaziyette. Allah nasip ederse 2023’ün sonu itibariyle yani depremin üzerinden bir yıl geçmeden konutlarımız hak sahiplerine teslim edilecek. Malatya’mıza toplamda hem rezerv alanlarında hem de yerinde dönüşümle 70 bin civarında evlerimizi yapacağız aynı zamanda 25 bin 600 de köy evlerimizi yapacağız. 7 bin 800 civarında köy evlerimizin ihalesi yapıldı. İlçelerimizde ve kırsal bölgelerdeki köy evlerinin temelleri atıldı ve yükselmeye başladı. Bir taraftan köy konutlarımız bir taraftan da kalıcı konutlarımız inşa edilirken diğer taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un talimatıyla Emlak Konut kent merkezi ile Akçadağ, Doğanşehir ve Darende ilçelerimizde de merkezleri yerinde dönüştürmek için çalışma yürütüyor. 2020 yılında yaşadığımız deprem sonrası bir yıl geçmeden bir çok konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Sivrice depremleri sonrasında toplamda 10 bin konutun teslimi yapıldı şuan da vatandaşlarımız bu evlerinde otuyorlar. 6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya merkezli arka arkaya üç deprem yaşamış olmamıza rağmen TOKİ konutlarında tek bir çizik yok. 2020 depremleri öncesinde TOKİ aracılığıyla Malatya’mızda kentsel dönüşümleri yaptık TOKİ toplamda 30 bin civarında evlerimizi inşa etti şimdiki 70 bin konutla birlikte 100 bin konutu Malatya’mızda inşa etmiş olacağız. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve tüm TOKİ personeline teşekkür ediyorum. Yaralarımızı beraber saracağız.“ diye konuştu.