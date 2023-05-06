Malatya'da depremde hasar gören okulun bahçesine seçim konteynerleri kuruldu Tarihin en önemli seçimlerine 8 gün kalırken, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde yaşayan vatandaşlar için oy kullanma kabinlerinin de yer aldığı seçim konteynerleri kuruldu.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de tek bir gündem var: 14 Mayıs seçimleri...

Yurt genelinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Adaylar ve partililer çalışmalarını sürdürürken, seçmenler de tarihin ne önemli seçimlerinde oy kullanmayı bekliyor.

Mitingler, parti stantları, cadde ve sokaklar, binalar adeta partilerin çalışmalarıyla donatılmış durumda.

Deprem bölgesinde hummalı hazırlıklar sürüyor

Öte yandan bir diğer gündem ise 6 Şubat depremleri.

Asrın felaketinin vurduğu deprem bölgesinde de hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bir yandan enkaza dönen şehirlerin ayaklanması için mücadeleler devam ederken bir yandan da burada yaşayan vatandaşlar için seçim çalışmaları yapılıyor.

Malatya seçime hazır

Depremin merkezi Kahramanmaraş 14 Mayıs gününe hazır hale getirilirken, afetin vurduğu Malatya'da da sona gelindi.

Kentte depremlerde ağır hasar gören Barguzu Ortaokulu'nun bahçesine oy kullanma kabinlerinin de yer aldığı seçim konteynerleri kuruldu.