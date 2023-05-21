Malatya'da depremden önce milyonlarca liraya satılan evler yıkılıyor Depremlerinden etkilenen kentin en prestijli bölgesi olan Yeşilyurt Bostanbaşı’ndaki milyonluk yüzlerce yeni binanın önümüzdeki günler yıkılması bekleniyor.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandı.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce ev ise büyük hasarlar aldı.

Deprem öncesinde milyonlarca liraya satılan evlerin yıkılması vatandaşlar tarafından büyük tepkiye sebep oldu.

Depremlerinden etkilenen 11 ilden biri de Malatya oldu.

Milyonluk evler kullanılamaz oldu

Kentin en prestijli bölgesi olan Yeşilyurt Bostanbaşı bölgesindeki milyonluk yüzlerce yeni bina depremlerde ağır hasar alarak kullanılmaz hale geldi.

Bir çoğu yeni yapı olan binaların üzerlerinde hala satılık ilanları dururken, az hasarlı olarak tespit edilen birçok yapıda ise tadilat çalışmalarına başlandı.

Yakın zamanda yıkılacak

Deprem öncesi 3 ila 5 milyon fiyat aralığında satışı sunulan 6 Şubat ve 27 Şubat depremlerinden büyük hasar alan yüzlerce dairelerin ise önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde yıkılması bekleniyor.