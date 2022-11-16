Malatya'da Girdap operasyonu: 4 gözaltı

Ankara merkezli 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik eş zamanlı baskınlarda, Malatya'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ülkede vatandaşları dolandırarak zor duruma düşüren çetelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ekipler, Ankara merkezli 50 ili kapsayan 'Girdap' operasyonun düğmesine bastı.

Operasyon kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç grupları tespit edildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 kişi gözaltına alındı

Baskınlarda, hileli ve usulsüz yollarla bazı kişilere engelli sağlık raporu aldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyaller ele geçirildi

DHA'nın haberine göre, adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.