Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 litre sahte alkol ile 170 kilo ve suç unsurları ele geçirilirken 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, “5607 SKM” çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda 170 kilogram bandrolsüz tütün, 27 bin 800 dal makaron, 17 litre el yapımı sahte alkol, 176 adet cinsel içerikli ürün, 9 adet gümrük kaçağı parfüm, 6 adet elektronik nargile, 1 adet elektronik sigara dolum makinesi, 16 adet kablosuz kulaklık ile 7 adet gümrük kaçağı çizim kalemi ele geçirildi.

4 şahısa üst araması

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan diğer çalışmalarda ise Ferhadiye Mahallesi’ nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ile 4 şahsa üst araması yapıldı.

Suç unsurları yakalandı

1 adet Walter marka ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek, 61 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bir adet aparat ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 4 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.