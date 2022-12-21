Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaçakçılık ekipleri, yurdun huzur ve güvenliğini bozacak şahıslara yönelik operasyonları her geçen gün artırıyor.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, kent merkezinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere operasyon düzenledi.

Çok sayıda kaçak ürün yakalandı

Düzenlenen üç ayrı operasyonlarda 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü, 63 bin 200 adet makaron ile 101 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

4 şüpheliye işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre, operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 4 şahsa ise yasal işlem yapıldı.