Petrol
81.34
1.69%
Euro
19.8195
0.05%
Dolar
18.6658
0.07%
Altın
1.087
-0.22%
Borsa
5464
0.84%
Bitcoin
319.955
0.09%
BTXN Coin
7.59
-4.52%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

    Ekipler tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken 4 şüpheliye işlem yapıldı.
    • 21.12.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

    Kaçakçılık ekipleri, yurdun huzur ve güvenliğini bozacak şahıslara yönelik operasyonları her geçen gün artırıyor.

    Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, kent merkezinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere operasyon düzenledi.

    Çok sayıda kaçak ürün yakalandı

    Düzenlenen üç ayrı operasyonlarda 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü, 63 bin 200 adet makaron ile 101 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

    4 şüpheliye işlem yapıldı

    İHA'nın haberine göre, operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 4 şahsa ise  yasal işlem yapıldı.

    Malatya da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı #1

    Malatya da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı #2


    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Nureddin Nebati: Tam bir yıl önce Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Tam bir yıl önce Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık

    Ekrem İmamoğlu şarap içerken görüntülendi
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu şarap içerken görüntülendi

    Görüş Bildir