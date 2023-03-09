Malatya'da milyonluk ev! Deprem sonrasında dağıldı 11 ili etkileyen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da fay hattı üzerine kurulan bir ev, depremlerin ardından kullanılamayacak hale geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 ay geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından 46 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşanan depremlerin bilançosu her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ila 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkıma uğrayan bir şehir de Malatya oldu.

Ev kağıt gibi dağıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan evin son hali hayrete düşürdü.

Ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Soner Menge’ye ait yapımı bu yıl tamamlanan iki katlı milyonluk ev ile taştan yapılan havuz, depremlerde kağıt gibi dağılarak kullanılmaz hale geldi.

"Sanırım fay hattı üzerine evimizi inşa etmişiz"

Depreme ailesiyle birlikte yapımı yeni tamamlanan evinde yakalandıklarını aktaran Menge, şöyle konuştu: