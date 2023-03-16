Malatya'da önce deprem sonra sel vurdu! 3 yaşındaki çocuk ailesini kurtardı

Türkiye'de yaşanan felaketlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremlerin ardından deprem bölgelerini sel vurdu.

Hayat mücadelesinin yaşandığı çadır kentlerde yaşam mücadelesi devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama suyu taşıyan kanal taştı, depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı.

Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadır kentte kalan 22 yaşındaki Songül Doğan ve Arif Doğan çiftinin 3 yaşındaki çocukları Devran da sel sularının çadıra girdiğini fark edince anne-babasını uyandırdı.

Oğlu sayesinde uyanıp, eşi ile çadırdan çıkan Arif Doğan, ailesini güvenli yere bıraktıktan sonra diğer depremzedelerin yardımına koştu.

Doğan, çadırlarda kalan depremzedeleri uyandırıp, dışarı çıkmalarını sağladı.

Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadır kentte yaklaşık 100 kişi olduğunu belirten Arif Doğan şöyle konuştu:

Uyuduğumuz sırada oğlum yanımıza gelip, çadıra su girdiğini söyledi. Bir anlam veremedim.



Yataktan kalkıp, baktığımda çadırın içi su ile doluyordu. Hemen eşimi ve çocuğumu güvenli bir yere bırakıp, çadırda kalan diğer kişileri uyandırmaya çalıştım. Büyük bir panik yaşanmaya başlandı.



Herkes çadırdan çıkarak güvenlik yere gitmeye çalıştı. Sel suları çekilince çadırlarımız çamurun içinde kaldı. Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağız, bilemiyorum. Önce deprem şimdi de sel bizi vurdu.



Oğlum bizi uyandırmasa çadırın içinde hem biz hem de komşularımız ölüp gidecektik çünkü suda elektrik akımı da vardı.