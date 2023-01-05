Malatya'da şehide son görev

Askeri aracın tıra çarptığı kazada şehit olan Piyade Astsubay Harun Uğur, memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da askeri aracın tır ile çarpıştığı kazada 2 askerimiz şehit düşmüştü.

28 yaşındaki Piyade Astsubay Harun Uğur, memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Astsubay Harun Uğur için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Geride kalan hamile eş

DHA'nın haberine göre törende, şehit Harun Uğur'un 6 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olan eşi Beşire Uğur, ayakta durmakta güçlük çekti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. Bu sırada törene katılan vatandaşlar; 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

2018 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Harun Uğur'un cenazesi, Göller Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.





































