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    Malatya'daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin'de defnedildi

    Görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in cenazesi, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.
    • 03.12.2022 - 15:25
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    Malatya'daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin'de defnedildi

    Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek yönetimindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü, Nadir Mahallesi Somuncu Baba Bulvarı'nda çarpışmıştı.

    Tülek ve oğlu Muhammed Ender Tülek (4) hastaneye kaldırılmıştı.

    Doğum günü şehadet günü oldu

    Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Komiser Yardımcısı Tülek, kurtarılamamıştı.

    Dün, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Tülek'in, doğum günü olan 1 Aralık'ta denetleme görevi esnasında şehit olduğu bildirilmişti.

    Malatya daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin de defnedildi #1

    Naaşı, memleketine getirildi

    42 yaşındaki Tülek'in naaşı, dün Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Mersin’in Bozyazı ilçesine getirildi.

    İki çocuk babası Tülek için Tekmen Mahallesi'ndeki meyve ve sebze hali alanında cenaze töreni düzenlendi.

    Törene; şehidin eşi Birgül, 1 yaşındaki oğlu Ahmet Sencer, annesi Ayşe, babası Kadir ve kardeşleri ile çok sayıda kişi katıldı.

    Trafik kazasında şehit olan komiser yardımcısı toprağa verildi VİDEO

    Malatya daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin de defnedildi #2

    Eşinin fotoğrafını taşıdı

    AA’nın haberine göre üniformasını giydiği eşinin fotoğrafını da elinde taşıyan Birgül Tülek, törende gözyaşı döktü.

    Öz geçmişi okunan Tülek'in naaşı, cenaze namazının ardından Paşakonağı Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

    Malatya daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin de defnedildi #3

    Malatya daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin de defnedildi #4

    Malatya daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin de defnedildi #5

    Malatya daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin de defnedildi #6

    Malatya daki kazada şehit olan komiser yardımcısı Mersin de defnedildi #7


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