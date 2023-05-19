Malatyalı depremzededen Hulusi Akar’a: Söylemler canımızı depremden daha çok yaktı Kayseri'de cuma namazı çıkışı yanına gelen Malatyalı depremzede ile yakından ilgilenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyadaki söylemlere karşı yardım isteyen vatandaşa, "Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız" ifadelerini kullandı.

İHA

Siyaset arenasında hareketlilik devam ediyor.

Bu kapsamda ikinci tur çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kentte vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istiyor.

Bugün de bölgedeki Hunat Camii’nde cuma namazı kılan Akar, çıkışta Malatyalı depremzede Lütfiye Ayaz ile yakından ilgilendi.

Ayaz, 14Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada depremzedelere yönelik söylemlere ilişkin tepkisini dile getirdi.

"Bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz"

Depremin ardından Kayseri’deki bir yurda yerleştirildiğini belirterek, teşekkür eden Ayaz, “Seçimin ardından depremzedelere saldıran söylemler canımızı depremden daha çok yaktı. Bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"İnsanlık dışı, ahlak dışı ifadeler kullanıldı"

Bakan Akar, Ayaz’a başsağlığı dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

Depremzedelere yönelik söylemleri hem hukuki hem idari hem siyasi olarak takip ediyoruz. İnsanlık dışı, ahlak dışı ifadeler kullanıldı. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız, hukukçularımız, diğer yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar.

"Depremzede kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değil"

85 milyon vatandaşı bir ve beraber, kardeş olarak nitelendiren Akar, şöyle devam etti: