Malatyalı yaşlı çift deprem çadırını betonarme yapının üstüne yerleştirdi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşlı çift, tek katlı betonarme yapının üstüne kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından afet bölgelerinde yaralar sarıyor.

Bu süreçte çadır ve konteyner kurulumlarıyla barınma alanları oluşturulurken, deprem konutları da yükselmeye devam ediyor.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremlerin yıkıcı etkileri birçok vatandaşı da harekete geçirdi.

Afetin vurduğu Malatya'da kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Venk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Beyaz Karacan çifti de önlem almaya başladı.

Yaşlı çift, güvende hissetmek adına çadırlarını hem deprem hem de sel felaketine karşı farklı bir yere kurdu.

Çadırı betonarme yapının üzerine yerleştirdiler

Depremlerde ahırları ağır, evleri ise az hasar alan Karacan çifti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) verilen çadırı, yakınlarının da yardımıyla iki yıl önce yaptıkları ve sadece dört kolonu bulunan tek katlı yapının üstüne yerleştirdi.

90 yaşındaki Mehmet Karacan, hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürdüklerini, ahırlarının zarar görmesi üzerine 2 büyükbaş hayvanlarını da sattıklarını, eşiyle baş başa kaldıklarını anlattı.

"Bazıları buradan geçerken fotoğraflar çekiyorlar"

Çadırlarını güvenli olduğuna inandığı için tek katlı inşaat halindeki yapının üzerine kurduklarını dile getiren Karacan, şöyle konuştu:

Allah'tan başka kimse bilmez sonumuzun ne olacağını. Ama en azından burası sağlam. Sel gelse yoldan geçip gider, zerre kadar bize zarar vermez. Hem eve yakın, her yere yakın olduğu için böyle karar verdik. Bazıları buradan geçerken fotoğraflar çekiyorlar. Çadırımız dikkat çekiyor. Eşimle birlikte burada yaşıyoruz. Çadırı burada görenler bazen gülüyorlar, bazen fotoğraf çekenler oluyor. Onlara neden çekiyorsunuz diye kızıyorum. Bazıları da ilginç bulduğu için fotoğraf çektiklerini söylüyor.

"Türkiye böyle Reis görmedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a depremzedelere yaptığı yardımlardan ötürü her defasında dua ettiğini belirten Karacan, "Allah ona hayırlı ömürler versin. Türkiye böyle Reis görmedi. Adnan Menderes de bir şeyler yaptı, Turgut Özal da yaptı ama bu başka. Allah ona hayırlı ömürler versin." dedi.

"Etrafına taş dizdik sel gelse götüremez"

72 yaşındaki Beyaz Karacan ise deprem sonrasında çok zorluklar yaşadıklarını çadırı kurduktan sonra rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Günlük yaşamlarını çadırda sürdürdüklerini ifade eden Karacan, şunları kaydetti: