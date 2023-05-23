Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı
İHA

Cumhurbaşkanı 14 Mayıs seçimlerinden sora bölgesine yaptığı ziyaretlerine devam ediyor.

Erdoğan bu çerçevede bugün Malatya'ya geldi.

Malatya'da erdoğan'a sevgi seli

Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkarken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ’da sevgi seliyle karşılandı

Çocuklara oyuncak dağıttı

Güzergah boyunca vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarışırken, vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.