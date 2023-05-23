Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı

İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinden sora deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerine devam ediyor.
Erdoğan bu çerçevede bugün Malatya'ya geldi.
Malatya'da erdoğan'a sevgi seli
Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim otobüsüyle halkla buluşacağı yere doğru yola çıkarken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Çocuklara oyuncak dağıttı
Güzergah boyunca vatandaşlar Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarışırken, vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti.