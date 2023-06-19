Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 03.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

ensonhaber.com 50 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden aylar geçmişken depremden etkilenen bölgelerdeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Malatya sallandı Felaketin derinden etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi. 6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Yeşilyurt ilçesinde saat 03.30'da 4.4 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 3.3 km derinlikte gerçekleşti.