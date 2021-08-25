Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri başladı

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Ok atışlarının yapıldığı ve uçurtma şenliğinin düzenlendiği etkinlik alanındaki çadırlarda, ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mehter takımının konser verdiği kutlama töreninde Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, zaferin 950. yılına özel gösteri gerçekleştirdi.

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini ve gökyüzüne çizdikleri ay yıldızı telefonla görüntüledi, alkışlarla destek verdi.

1071 Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki etkinlikler, mehter takımının gösterisiyle devam etti.

ERDOĞAN, AHLAT'A GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Kabristan ziyaretinin ardından Ahlat'taki etkinlik alanına geçecek olan Erdoğan, akşam yemeği için büyükelçilerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta

MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞINI DA YAPACAK

Etkilinler kapsamında Erdoğan'a, MHP Lideri Devlet Bahçeli de eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda etkinliklerin düzenlendiği millet bahçesinin açılışını da yapacak.

Erdoğan, Ahlat'taki programının ardından yarın da Malazgirt'e geçecek.

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN ÖNEMİ

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'in yerine 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla Türk tarihine yön verdi.

İlk hedefi Bizans'ın idare ettiği Anadolu coğrafyası olan ve bu amaçla sınır bölgelerine seferler düzenleyen Alparslan, Kars ve Ani şehirlerini ele geçirerek Bizans'tan ilk toprağını aldı.

Abbasi halifesinin 1070'te yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Fatımilerin üzerine yürüyen Sultan Alparslan'ın Mısır'a yöneleceği haberi üzerine Bizans ordusu, doğu seferini başlattı. Bunu öğrenen Alparslan, geri dönerek Suriye hattına doğru ilerleyişe geçti.

"TÜRKLERE ANADOLU'NUN KAPISINI AÇAN KOMUTAN"

Rey şehrinde konuşlanacağı duyumunu yayan Alparslan, bunun yerine Muş'a doğru hareket etti ve Malazgirt Ovası'nda karargahını kurdu.

26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuna namaz kıldırıp dua eden Alparslan, ardından Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunun üzerine yürüdü.

DİYOJEN DAYANAMADI, ESİR ALINDI

Selçukluların "Turan" taktiğinin en başarılı örneğini uyguladığı savaşın ardından, Romen Diyojen daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve bazı askerleriyle yaralı olarak esir alındı.

Ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, "Türklere Anadolu'nun kapılarını açan komutan" olarak tarihe geçti.