Adem Metan’ın paylaştığı videoda, Mali’nin diyanet işleri başkanı Türkiye’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye’ye abi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise ‘Müslümanların gurur kaynağı’ denildi.

Gazeteci Adem Metan, farklı coğrafyalarda farklı medeniyetlerin izinden gitmeye devam ediyor…

Gittiği bölgelerde ortaya çıkan hayat hikayeleri ile kalplere de dokunmayı başaran Metan, su kuyusu açılışı için Mali’ye gitti.

Mali’de Türkiye’ye karşı saygının ve güvenin inanılmaz bir boyutta olduğunu belirten Metan, Türklerin büyük bir ilgi ile karşılandığını söyledi.

“Türkiye’ye karşı inanılmaz bir saygı ve güven var”

Sosyal medya hesabından ülkenin diyanet işleri başkanı ile olan diyaloğunu paylaşan Adem Metan, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

“Mali’de Türkiye’ye karşı inanılmaz bir saygı ve güven var. Nerede Türk’üz desek ya da konvoyumuzu görseler yanımıza geliyorlar. Buyurun Mali Diyanet İşleri Başkanı’nın ağzından dinleyin…”

Mali'de, diyanet işleri başkanından Türkiye'ye övgü dolu sözler VİDEO



Türkiye’ye ‘abi’ benzetmesi

Metan’ın paylaştığı videoda, diyanet işleri başkanının Türkiye’ye bir abi benzetmesi yaparak şu ifadeleri kullandığı görüldü:

“Türkiye Müslümanlar, çok güçlü bir ülkedir. Mesela çocukken herhangi bir adamla kavga yapabilirsin. Çünkü biliyorsun ki senin bir abin var. O güçlü bir adam. Sana yardım edebilir.

“Erdoğan bütün Müslümanlar için gurur kaynağı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün Müslümanlar için gurur kaynağı. Nasıl konuşmak istiyorlarsa konuşabilirler. Çünkü Türkiye var. Beraber bütün olabiliriz inşallah."