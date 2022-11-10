Maltepe'de Atatürk’e saygı zinciri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde vatandaşların oluşturduğu 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleriyle anıldı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümü…

Her 10 Kasım’da olduğu gibi tüm yurtta törenler yapıldı, Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

'Ata'ya Saygı Zinciri'

Gazi Mustafa Kemal'i ölümünün 84'üncü yıl dönümünde anmak isteyen yüzlerce vatandaş, saatler 09.05'i gösterdiğinde İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Küçükyalı Sahili'nde bir araya geldi.

Ellerindeki bayraklarla anma programına katılanlar, metrelerce uzunlukta 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu.

Su yüzüne çıkardılar

20 kişiden oluşan profesyonel dalgıçlar ise 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, saat 09.05'te ellerinde Atatürk'ün gözlerinin olduğu pankart ve Türk bayrağı ile su yüzüne çıkarak Ata'yı andı.

Maltepe'de Atatürk, saygı zinciri ve dalışıyla anıldı VİDEO

“Ağlayarak, görevimizi yerine getirdik”

Anma etkinliğine katılan ve duygusal olduğu görülen Nurcan Bergitem, “Hala içimizde yaşıyor. Ne mutlu bize hala bu kalabalıkta onu anabiliyoruz. Keyifle, gururla seyrettik hepsini.” dedi.

DHA'ya konuşan Melis Erkal ise “Çocuklarımızı okula törene bırakıp, koşa koşa buraya geldik. Ağlayarak her sene olduğu gibi Ata'mıza saygı duruşunu yaparak görevimizi yerine getirdik. Tüm duygularımızla katıldık. Çok mutluyuz.” diye konuştu.