Petrol
92.5
-0.16%
Euro
18.5905
-0.19%
Dolar
18.6075
0.11%
Altın
1.022
0.45%
Borsa
4410
0.00%
Bitcoin
320.469
-7.27%
BTXN Coin
9.00
1.92%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C
    Maltepe'de Atatürk’e saygı zinciri

    Maltepe'de Atatürk’e saygı zinciri

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde vatandaşların oluşturduğu 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleriyle anıldı.
    • 10.11.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümü…

    Her 10 Kasım’da olduğu gibi tüm yurtta törenler yapıldı, Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

    'Ata'ya Saygı Zinciri'

    Gazi Mustafa Kemal'i ölümünün 84'üncü yıl dönümünde anmak isteyen yüzlerce vatandaş, saatler 09.05'i gösterdiğinde İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Küçükyalı Sahili'nde bir araya geldi.

    Ellerindeki bayraklarla anma programına katılanlar, metrelerce uzunlukta 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu.

    Su yüzüne çıkardılar

    20 kişiden oluşan profesyonel dalgıçlar ise 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleştirdi.

    Dalgıçlar, saat 09.05'te ellerinde Atatürk'ün gözlerinin olduğu pankart ve Türk bayrağı ile su yüzüne çıkarak Ata'yı andı.

    Maltepe'de Atatürk, saygı zinciri ve dalışıyla anıldı VİDEO

    “Ağlayarak, görevimizi yerine getirdik”

    Anma etkinliğine katılan ve duygusal olduğu görülen Nurcan Bergitem, “Hala içimizde yaşıyor. Ne mutlu bize hala bu kalabalıkta onu anabiliyoruz. Keyifle, gururla seyrettik hepsini.” dedi.

    DHA'ya konuşan Melis Erkal ise “Çocuklarımızı okula törene bırakıp, koşa koşa buraya geldik. Ağlayarak her sene olduğu gibi Ata'mıza saygı duruşunu yaparak görevimizi yerine getirdik. Tüm duygularımızla katıldık. Çok mutluyuz.” diye konuştu.

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #1

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #2

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #3

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #4

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #5

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #6

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #7

    Maltepe de Atatürk’e saygı zinciri #8


    Yüzlerce Avustralyalının kişisel verileri internette yayınlandı
    Dünya

    Yüzlerce Avustralyalının kişisel verileri internette yayınlandı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    A Spor yayın akışı! A Spor'da hangi maçlar yayınlanacak? A Spor Canlı izle...
    Medya

    A Spor yayın akışı! A Spor'da hangi maçlar yayınlanacak? A Spor Canlı izle...

    Görüş Bildir