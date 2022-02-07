Maltepe'deki kadın, İETT otobüsünü yumrukladı

Yolu kapatan otomobilden geçiş için yol isteyen otobüs şoförü, otomobil sahibinin yumruklu saldırısına uğradı. Hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada kadın sürücü, çevredeki vatandaşla da tartıştı.

Maltepe’de bir grup genç, akşam saatlerinde cadde üzerinde otomobillerini park edip, içeride oturmaya başladı.

Cadde üzerindeki güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü, caddede park halinde olan otomobilden yol vermesini istedi.

İETT OTOBÜSÜNE SALDIRDI

Olaya sinirlenen otomobilin ön koltuğundaki bayan yolcu, önce İETT şoförüne sözlü tehditlerde bulunup, ardından küfrederek İETT otobüsünü yumrukladı.

Çevredeki vatandaşlar, cinnet geçiren kadın yolcuyu güçlükle araca bindirerek yoluna devam etmesini sağladı. Cadde üzerinde yola devam otomobildeki genç kadın, başka bir sokakta kaldırımdaki yayalar ile de tartıştı. Genç kadının tartışması alevlenerek kavgaya dönüştü.

"DEVLETİN ARABASINA VURMA"

Genç kadının, otobüs şoförüne küfür ve hakaret ettiği anlar otobüsün içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförünün yol istediği, duruma sinirlenen genç kadının İETT otobüse yumruklar savurduğu görüldü. İETT otobüsüne yumruklu saldırı yaptığı sırada otobüs şoförünün, “Devletin arabasına vurma” dediği cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

"KADIN SOKAKTA BAŞKALARIYLA DA TARTIŞTI"

Kavgayı gören Kazım Şahan, "Şahsın birisi yolu kapatmıştı. Otobüs şoförü yoldan geçemedi yolu açmasını istedi. Otomobilden bir bayan camı açarak el, kol hareketi yaptı. Duruma sinirlenen genç kadın İETT şoförüne tehditler savurarak İETT otobüsünü yumrukladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdirildi. Kadının bulunduğu otomobil yoluna devam etti. Genç kadın diğer sokakta başkalarıyla da tartıştı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü, yumruklar uçuştu.” dedi.

"HAKARET EDİP CAMI YUMRUKLADI"

Kavgaya tanık olan Gökhan Arslan, "Ben yoldan geçerken, otobüsün önünü bir tane araba kesmişti. Kadın arabadan indi, Otobüse saldırmaya başladı. Küfürler hakaretler ederek camı yumrukladı. Çevredekiler aracını başka bir sokağa çekti, buradan götürdüler." şeklinde konuştu.