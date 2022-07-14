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    Maltepe'de otluk alanda yangın çıktı

    Yolun kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları iftaiye ekiplerinin çabalarıyla devam ediyor.
    • 14.07.2022 - 17:37
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    Maltepe'de otluk alanda yangın çıktı

    Biri bitmeden diğeri başlayan orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi.

    Muğla ve İzmir'deki yangınlar kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına devam edilirken bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi.

    Otluk alan yanıyor

    Maltepe ilçesine bağlı Dragos Mahallesi'ndeki bir yolun kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktığı belirtildi.

    Maltepe'de otluk alanda yangın çıktı


    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    Maltepe de otluk alanda yangın çıktı #1

    Maltepe de otluk alanda yangın çıktı #2


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