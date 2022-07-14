Yolun kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları iftaiye ekiplerinin çabalarıyla devam ediyor.

Biri bitmeden diğeri başlayan orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Muğla ve İzmir'deki yangınlar kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına devam edilirken bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi.

Otluk alan yanıyor

Maltepe ilçesine bağlı Dragos Mahallesi'ndeki bir yolun kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktığı belirtildi.

Maltepe'de otluk alanda yangın çıktı





İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.





