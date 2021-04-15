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    Maltepe'de parti yapan fenomenlere baskın

    Maltepe'de parti yapan fenomenlere baskın

    Maltepe'de villada yapılan partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:18
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    İstanbul'un Maltepe ilçesindeki villada parti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

    Sabaha karşı villayı basan polis, içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.

    25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Partiye katılan ve aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

    Yüzüne kar maskesi takan kadın kameralara el hareketi yaparken, diğer bir kadının da koşarak kaçmaya çalıştı.

    Maltepe'de kar maskeli parti yapan fenomenlere baskın VİDEO

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #1

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #2

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #3

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #4

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #5

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #6

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #7

    Maltepe de parti yapan fenomenlere baskın #8

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