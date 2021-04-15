Maltepe'de parti yapan fenomenlere baskın

Maltepe'de villada yapılan partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki villada parti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Sabaha karşı villayı basan polis, içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.

25 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Partiye katılan ve aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Yüzüne kar maskesi takan kadın kameralara el hareketi yaparken, diğer bir kadının da koşarak kaçmaya çalıştı.

Maltepe'de kar maskeli parti yapan fenomenlere baskın VİDEO

























