Maltepe'de tünel çalışmasında doğalgaz patlaması Maltepe Meydan Projesi çalışmaları sırasında yaşanan patlamadan sonra yoğun gaz kokusu panik yarattı.

İHA

Maltepe'de Bağdat Caddesi üzerinde çalışmaları devam eden Maltepe Meydan Projesi alanında bulunan tünel içerisinde kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğalgaz borusu patladı.

Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı.

Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

Gaz sızıntısı yaşandı

Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı.

Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

"Yüksek ses geldi"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, “Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğalgaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde Mayıs ayı bitmeden açılışının yapılacağın söylediği proje 2 yıldır tamamlanamadı.