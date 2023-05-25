Manavda tezgahların gözdesi papaz eriği: Kilosu 40 liradan satılıyor Eskişehir'de manav tezgahlarında önceki aylarda kilosu 500 liraya kadar satılan papaz eriği son günlerde fiyatının düşmesiyle vatandaşların gözde meyvesi oldu.

İHA

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kilosu 500 liraya kadar satılan papaz eriği bugünlerde 40 liraya satılıyor.

En çok satılan meyvelerin başında gelen papaz eriği gevrek, sulu ve tatlı olmasından dolayı vatandaşlara cazip geliyor.

"En rağbet gören meyve"

Eskişehir'de bir manavda çalışan Murat Kestel, tezgahta en çok rağbet görülen meyvenin erik olduğunu söyledi.

Papaz eriğinin kilo fiyatının geçtiğimiz haftalara oranla düştüğünü vurgulayan Kestel, vatandaşların eriğe oldukça rağbet gösterdiğini belirtti.

"2-3 ay önce kilosu 500 liraydı, vatandaşlar taneyle alıyordu"

Papaz eriğinin daha sulu ve tatlı olduğunu ifade eden Kestel şu ifadeleri kullandı: