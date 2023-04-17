Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi 10 gün boyunca süren ve 60 bin hektarlık alanın kül olduğu ormanda bitki örtüsü ve yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla gri renkten yeşile dönüş başladı.

İHA

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangın olarak kayıtlara geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana geldi.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, 3 ilçe, 59 mahallede etkili oldu.

Toplamda 10 gün süren felakette 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan ise kül oldu.

Yangın sonucu 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü.

Büyük afet sonrası bölgedeki yemyeşil ormanlık alandan ise geriye gri renk tonunun hakim olduğu alanlar kaldı.

Tohum ve fidanlar dikildi

Bunun üzerine yaralar sarılırken, ormanın da yeniden filizlenmesi için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yangının hemen ardından kesim ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ayrıca bir yandan da yeşillendirme çalışmaları başlatıldı. Bölgede 16 bin hektara tohum, 8 bin hektara da fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Griden yeşile dönüş başladı

Yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyvesini vermeye başladı.

Yangından en fazla zarar gören yerlerden Salur Mahallesi'nde tohumdan gelen fidanlar, gün yüzüne çıkmaya başladı.

Ağaçlandırma çalışmaları kendini yenileyen bitki örtüsüyle buluşunca ortaya yemyeşil bir manzara çıktı.