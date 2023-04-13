Manavgat'ta yanan orman küllerinden doğuyor: Yeniden filizlenmeye başladı Orman sahaları tohumlama ve fidan dikmek suretiyle yeniden yeşerirken, toplam 24 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Orman yolları da yeniden açıldı.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı.

28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen afet, toplam 59 mahallede 11 gün boyunca etkili oldu.

Alevler, 220 saatin ardından 6 Ağustos'ta kontrol altına alındı.

Türkiye'nin seferber olduğu yangın tüm dünyada yankı uyandırdı.

Müdahale sırasında 2'si ormancı 7 kişi hayatını kaybederken 821 vatandaş da yaralanmıştı.

Bölge yeniden doğuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yangının hemen ardından başlatılan kesim, temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Ekim yapılan alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor.

İşçiler büyük bir mücadele ortaya koyuyor

Öte yandan yangından en fazla zarar gören yerlerden biri olan Salur Mahallesi'nde tohumdan gelen fidanlar civar köylerden toplanan işçilerin otları ve zararlı bitkileri kesmeleriyle gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bölgede, 16 bin hektar tensil yani tohumla gelen gençleştirme, 8 bin hektar makine çalışmasıyla fidan dikmek suretiyle 24 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Dayanıklı ormanlar oluşturuluyor

Ağaçlandırma sahalarının ana sırtlarında açılan şeritlerin, 50 metre sağına, 50 metre soluna teraslama yapılarak keçi boynuzu, defne, zakkum, incir, badem gibi yapraklı bitkiler dikilerek yangına dayanıklı ormanlar oluşturuldu.

"Çok fazla fidan geliyor"

Salur Mahallesinde işçilerin çalıştığı bölgede incelemelerde bulunan Manavgat Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yakup Su, yanan sahalarda doğal gençleştirme çalışmalarıyla gelen gençliklerin bakımlarını yaptıklarını ifade etti.

Su şu ifadeleri kullandı: