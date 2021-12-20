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    Manavgat'taki yangın külleri ırmağa döküldü

    Yangından 5 ay sonra dökülen sel suları, ırmağı siyah örtüyle kapladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şişelere alınan numunenin yüzeyine kül ve yanmış ağaç parçaları çıktı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 16:33
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    Manavgat'taki yangın külleri ırmağa döküldü

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Kaledibi mevkiinde yat ve teknelerin bağlı bulunduğu bölgede su yüzeyinin,siyah bir örtüyle kaplandığını fark etti.

    YANGIN KÜLLERİ IRMAĞA AKTI

    Bu görüntü ırmağa petrol veya yağ bırakıldığı endişesini doğurdu. İhbar üzerine bot ile olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ırmak yüzeyinden numune aldı.

    Ancak bunun kirlilik oluşturacak bir olay olmadığını, nedeni yangın bölgelerinden sel suları ile ırmağa karışan kül ve ağaç parçaları olduğunu belirtti.

    ŞİŞE YÜZEYİNDE KÜL PARÇALARI GÖRÜLDÜ

    Şişelere alınan numuneler kısa bir süre bekledikten sonra şişenin yüzeyinde kül ve yanmış ağaç parçacıklarının toplanması görsel kirlilik oluşturan olayın yangın bölgesinden gelen kül ve ağaç parçaları olduğunu ortaya çıkardı.

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